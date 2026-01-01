Sheridan Golf Guide
Sheridan Golf Courses
Golf Courses Near Sheridan
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Fenwick, MichiganPublic
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Greenville, MichiganPublic4.03
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Edmore, MichiganPublic
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Gowen, MichiganPublic4.4751121279127
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Belding, MichiganResort4.4855438679143
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Gowen, MichiganSemi-Private4.6097744361145
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Middleton, MichiganPublic3.01
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Belding, MichiganResort4.42857142862
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Pewamo, MichiganPublic
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Ionia, MichiganPublic4.254
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