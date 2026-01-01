Belding Golf Guide
Belding Golf Courses
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Belding, MichiganResort4.4855438679143
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Belding, MichiganResort4.42857142862
Golf Courses Near Belding
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Lowell, MichiganPublic0.00
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Greenville, MichiganPublic4.03
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Gowen, MichiganSemi-Private4.6097744361145
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Ada, MichiganPrivate5.03
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Ionia, MichiganPublic4.254
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Ionia, MichiganPublic4.03
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Ada, MichiganPrivate5.03
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Rockford, MichiganPublic1.407407407410
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Gowen, MichiganPublic4.4751121279127
Belding Golf Resorts
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Belding, MichiganThe 25-room Candlewood Golf Resort is one of Michigan's unsung golf properties. The course is a classic tree-lined test. Both the hotel and the course have been updated since new owners took over in 2008. The Water Tower Grille serves 30 different beers and multiple appetizers, entrees, burgers and sandwiches.
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