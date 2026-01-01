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Belding Golf Guide

Belding Golf Courses

Golf Courses Near Belding

Belding Golf Resorts

  • Candlestone Inn & Golf Resort : #1
    Candlestone Golf Resort
    Belding, Michigan
    The 25-room Candlewood Golf Resort is one of Michigan's unsung golf properties. The course is a classic tree-lined test. Both the hotel and the course have been updated since new owners took over in 2008. The Water Tower Grille serves 30 different beers and multiple appetizers, entrees, burgers and sandwiches.

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