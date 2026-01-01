Caledonia Golf Guide
Caledonia Golf Courses
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Caledonia, MinnesotaSemi-Private4.66666666675
Golf Courses Near Caledonia
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Houston, MinnesotaPublic
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Rushford, MinnesotaPublic3.926470588211
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La Crescent, MinnesotaPublic/Municipal
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La Crosse, WisconsinPublic/Municipal4.450980392240
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La Crosse, WisconsinPublic
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Waukon, IowaPublic
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La Crosse, WisconsinPublic3.01
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Onalaska, WisconsinPublic4.924836601338
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Waukon, IowaSemi-Private3.01
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Decorah, IowaSemi-Private
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