Houston Golf Guide
Houston Golf Courses
Golf Courses Near Houston
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Rushford, MinnesotaPublic3.926470588211
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La Crescent, MinnesotaPublic/Municipal0.00
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Caledonia, MinnesotaSemi-Private4.66666666675
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Winona, MinnesotaSemi-Private
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Winona, MinnesotaSemi-Private
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Winona, MinnesotaSemi-Private
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Winona, MinnesotaPrivate4.94444444444
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La Crosse, WisconsinPublic/Municipal4.450980392240
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Trempealeau, WisconsinPublic4.013
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Winona, MinnesotaPublic4.01
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