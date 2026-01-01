Foley Golf Guide
Foley Golf Courses
Golf Courses Near Foley
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Sank Rapids, MinnesotaSemi-Private4.495737425485
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St Cloud, MinnesotaSemi-Private4.260869565223
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Rice, MinnesotaPublic4.02
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Milaca, MinnesotaSemi-Private4.538423450250
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Saint Cloud, MinnesotaPrivate4.52
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Sartell, MinnesotaPublic5.01
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Princeton, MinnesotaSemi-Private3.103448275929
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Sartell, MinnesotaPublic4.194444444436
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Saint Cloud, MinnesotaPublic/Municipal4.01
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Saint Cloud, MinnesotaPublic3.01
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