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Holly Springs Golf Resorts

  • Kirkwood National GC: #5
    Kirkwood National Golf Club & Cottages
    Holly Springs, Mississippi
    The Kirkwood National Golf Club & Cottages has teamed up with Mallard Pointe Golf Course to create a 54-hole getaway and private club experience. Mallard Pointe in nearby Sardis is home to 18 holes, plus a nine-hole executive course. Kirkwood National's cottages offer two bedrooms with two beds each, a private bath, TV and small fridge. Kirkwood…

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