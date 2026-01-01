Holly Springs, Mississippi

The Kirkwood National Golf Club & Cottages has teamed up with Mallard Pointe Golf Course to create a 54-hole getaway and private club experience. Mallard Pointe in nearby Sardis is home to 18 holes, plus a nine-hole executive course. Kirkwood National's cottages offer two bedrooms with two beds each, a private bath, TV and small fridge. Kirkwood…