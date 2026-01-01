Sardis Golf Guide
Sardis Golf Courses
Golf Courses Near Sardis
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Batesville, MississippiPrivate
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Senatobia, MississippiPrivate5.01
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Oxford, MississippiPublic3.947368421147
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Oxford, MississippiPublic4.85714285713
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Oxford, MississippiPrivate4.01
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Water Valley, MississippiPrivate
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Holly Springs, MississippiSemi-Private4.16326530618
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Marks, MississippiPrivate
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Hernando, MississippiPrivate4.01
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Charleston, MississippiPrivate
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