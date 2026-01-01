Southaven Golf Guide
Southaven Golf Courses
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Southaven, MississippiSemi-Private3.8395904437293
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Southaven, MississippiPublic/Municipal3.19117647068
Golf Courses Near Southaven
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Memphis, TennesseeMunicipal4.1540
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Memphis, TennesseePublic0.00
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Memphis, TennesseePublic/Municipal3.909090909166
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Olive Branch, MississippiSemi-Private4.1832353105582
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Memphis, TennesseePublic/Municipal3.222222222227
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Memphis, TennesseePrivate5.01
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Olive Branch, MississippiPublic4.017543859620
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Memphis, TennesseePublic/Municipal3.620
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Hernando, MississippiPrivate4.01
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Memphis, TennesseePublic/Municipal4.012
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