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Dothan Golf Guide

Dothan Golf Courses

Golf Courses Near Dothan

Dothan Golf Resorts

  • Dothan National GC: #9
    Dothan National Golf Club and Hotel
    Dothan, Alabama
    The discovery of a natural hot spring in the 1960s inspired the birth of The Dotham National Golf Club & Hotel. Its hotel and golf course were built shortly afterward. The healing waters of the spring are heated and pumped into an indoor spa pool available only for guests. All the rooms and suites have been updated. Packages can include a…

Dothan Driving Ranges

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