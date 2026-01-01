Dothan Golf Guide
Dothan Golf Courses
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Dothan, AlabamaPrivate5.01
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Dothan, AlabamaResort/Semi-Private3.7956789602218
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Dothan, AlabamaPublic
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Dothan, AlabamaPublic
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Cowarts, AlabamaSemi-Private1.23529411766
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Dothan, AlabamaPublic
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Dothan, AlabamaPublic
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Dothan, AlabamaPublic
Golf Courses Near Dothan
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Headland, AlabamaSemi-Private
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Fort Rucker, AlabamaMilitary
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Fort Rucker, AlabamaMilitary
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Fort Rucker, AlabamaMilitary
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Ozark, AlabamaSemi-Private3.01
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Jakin, GeorgiaPublic
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Enterprise, AlabamaPrivate3.52
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Enterprise, AlabamaSemi-Private4.389350324368
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Geneva, AlabamaPublic4.02
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Bonifay, FloridaPublic4.064619523771
Dothan Golf Resorts
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Dothan, AlabamaThe discovery of a natural hot spring in the 1960s inspired the birth of The Dotham National Golf Club & Hotel. Its hotel and golf course were built shortly afterward. The healing waters of the spring are heated and pumped into an indoor spa pool available only for guests. All the rooms and suites have been updated. Packages can include a…
Dothan Driving Ranges
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