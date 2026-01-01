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Alabama Golf Guide

Alabama By The Numbers

269 courses | 16610 reviews

Alabama Review Stats

Average Rating

3.7
3.7
Total 16610 Reviews

Rating Breakdown

Reviews
4-5 Stars
88
3-4 Stars
42
2-3 Stars
14
1-2 Stars
13
N/A
72
Avg. Course Layout
4.1
Avg. Off-Course Amenities
3.6
Avg. Value for the Money
3.9
Avg. Pace of Play
4.2
Avg. Staff Friendliness
4.3
Avg. Course Conditions
3.6

Featured Alabama Destinations

gulfshores.jpeg
Gulf Shores
Courses: 21
Reviews: 9199
Gulf Shores is a city on Alabama's Gulf Coast. Its Gulf State Park has beaches, trails and a pier, plus a golf course and a zip line over the dunes. To the west, sea turtles and migratory birds thrive among the coastal habitats of Bon Secour National Wildlife Refuge. Farther west, 19th-century Fort Morgan guards Mobile Bay. The Alabama Gulf Coast Zoo offers hands-on encounters with lemurs, kangaroos and sloths.
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Top Rated Courses
Top Rated Courses
Magnolia Grove GC - Falls: #5
Magnolia Grove Golf Club - Falls Course
Mobile, Alabama
Public
4.8883928571
66
Write Review
Magnolia Grove Golf Club - Crossings: #8
Magnolia Grove Golf Club - Crossings Course
Mobile, Alabama
Public
4.8883928571
66
Write Review
Magnolia Grove GC - Short
Magnolia Grove Golf Club - Short Course
Mobile, Alabama
Public
4.8883928571
66
Write Review
FarmLinks at Pursell Farms
View Tee Times
FarmLinks at Pursell Farms
Sylacauga, Alabama
Public/Resort
4.835997622
340
Write Review
Oaks GC at Oak Mountain State Park: #10
Oaks Golf Club at Oak Mountain State Park
Pelham, Alabama
Public
4.8102564103
66
Write Review
Loblolly at Cambrian Ridge: #7
Loblolly/Sherling at Cambrian Ridge
Greenville, Alabama
Public
4.7714285714
35
Write Review
Short at Cambrian Ridge
Short at Cambrian Ridge
Greenville, Alabama
Public
4.7714285714
35
Write Review
Sherling at Cambrian Ridge: #2
Sherling/Canyon at Cambrian Ridge
Greenville, Alabama
Public
4.7714285714
35
Write Review
Canyon at Cambrian Ridge: #7
Canyon/Loblolly at Cambrian Ridge
Greenville, Alabama
Public
4.7714285714
35
Write Review
Craft Farms Resort: Clubhouse
View Tee Times
Cypress Bend at The Craft Farms Resort
Gulf Shores, Alabama
Semi-Private
4.7227757926
508
Write Review
Recently Reviewed Courses
Recently Reviewed Courses
FarmLinks at Pursell Farms
View Tee Times
FarmLinks at Pursell Farms
Sylacauga, Alabama
Public/Resort
4.835997622
340
Write Review
Cottonwood GC
View Tee Times
Cottonwood Golf Club
Montgomery, Alabama
Semi-Private
4.0659125189
88
Write Review
Vista at Glenlakes GC
View Tee Times
Glenlakes Golf Club - Vista/Dunes Course
Foley, Alabama
Semi-Private
4.0350467611
2098
Write Review
Glenlakes GC
View Tee Times
Glenlakes Golf Club - Lakes Course
Foley, Alabama
Semi-Private
4.0350467611
2098
Write Review
Limestone Springs GC: #7
View Tee Times
Limestone Springs Golf Club
Oneonta, Alabama
Semi-Private
4.1973614621
380
Write Review
Lake Forest GC
View Tee Times
Lake Forest Golf Club
Daphne, Alabama
Private
3.5623528137
648
Write Review
Cider Ridge GC: Clubhouse, #18
View Tee Times
Cider Ridge Golf Club
Oxford, Alabama
Public
4.5150349252
334
Write Review
Ballantrae GC: #9
View Tee Times
Ballantrae Golf Club
Pelham, Alabama
Municipal/Public
4.7210590582
354
Write Review
Goose Pond Colony Resort
View Tee Times
Goose Pond Colony Resort - Plantation Course
Scottsboro, Alabama
Public/Resort
4.5116795885
288
Write Review
Eagle's Nest GC at Lake Guntersville State Park
Eagle's Nest Golf Course at Lake Guntersville State Park
Guntersville, Alabama
Resort
1.3560371517
41
Write Review

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