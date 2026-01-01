Alabama Golf Guide
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Gulf Shores is a city on Alabama's Gulf Coast. Its Gulf State Park has beaches, trails and a pier, plus a golf course and a zip line over the dunes. To the west, sea turtles and migratory birds thrive among the coastal habitats of Bon Secour National Wildlife Refuge. Farther west, 19th-century Fort Morgan guards Mobile Bay. The Alabama Gulf Coast Zoo offers hands-on encounters with lemurs, kangaroos and sloths.
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