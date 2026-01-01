Grandview Golf Guide
Grandview Golf Courses
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Grandview, MissouriSemi-Private2.7328355491243
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Grandview, MissouriPublic3.067
Golf Courses Near Grandview
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Belton, MissouriPublic3.71428571437
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Raymore, MissouriSemi-Private4.6771135196101
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Belton, MissouriPrivate/Resort
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Kansas City, MissouriPublic/Municipal4.0252280144315
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Belton, MissouriPrivate/Resort
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Kansas City, MissouriPublic/Municipal4.0252280144315
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Kansas City, MissouriPrivate
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Kansas City, MissouriPublic/Municipal4.16666666676
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Leawood, KansasPrivate5.02
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Kansas City, MissouriPrivate
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