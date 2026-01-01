Prairie Village Golf Guide
Golf Courses Near Prairie Village
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Overland Park, KansasPrivate
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Overland Park, KansasPrivate
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Mission Hills, KansasPrivate
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Overland Park, KansasPrivate5.01
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Leawood, KansasPrivate
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Mission Hills, KansasPrivate5.01
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Kansas City, MissouriPublic/Municipal4.16666666676
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Shawnee Mission, KansasPrivate
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Leawood, KansasPrivate5.02
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Kansas City, MissouriPrivate
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