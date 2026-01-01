Murdock Golf Guide
Murdock Golf Courses
Golf Courses Near Murdock
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Ashland, NebraskaPublic4.181818181811
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Ashland, NebraskaSemi-Private3.7906976744129
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Eagle, NebraskaPublic4.425213675245
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Ashland, NebraskaPublic3.810
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Lincoln, NebraskaPublic3.25
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Syracuse, NebraskaPublic
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Lincoln, NebraskaPrivate
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Lincoln, NebraskaPrivate
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Lincoln, NebraskaPublic/Municipal3.754
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Lincoln, NebraskaPrivate
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