Syracuse Golf Guide
Syracuse Golf Courses
Golf Courses Near Syracuse
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Eagle, NebraskaPublic4.425213675245
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Nebraska City, NebraskaPublic4.062548
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Murdock, NebraskaPublic4.01
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Nebraska City, NebraskaPrivate/Resort4.52
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Nebraska City, NebraskaPublic/Municipal4.01
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Tecumseh, NebraskaPrivate1.01
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Lincoln, NebraskaPublic3.8693277311130
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Lincoln, NebraskaPublic3.25
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Lincoln, NebraskaPublic3.6732915826195
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Lincoln, NebraskaPrivate0.00
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