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Nebraska Golf Guide

Nebraska By The Numbers

241 courses | 3835 reviews

Nebraska Review Stats

Average Rating

4.0
4.0
Total 3835 Reviews

Rating Breakdown

Reviews
4-5 Stars
118
3-4 Stars
33
2-3 Stars
10
1-2 Stars
5
N/A
65
Avg. Course Layout
4.0
Avg. Off-Course Amenities
3.7
Avg. Value for the Money
4.2
Avg. Pace of Play
4.3
Avg. Staff Friendliness
4.2
Avg. Course Conditions
4.0

Featured Nebraska Destinations

omaha.jpeg
Omaha
Courses: 64
Reviews: 2885
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Top Rated Courses
Frederick Peak - views
Frederick Peak Golf Club
Valentine, Nebraska
Public
4.9848484848
23
Write Review
The Prairie Club - Dunes: #4
The Prairie Club - Dunes Course
Valentine, Nebraska
Semi-Private/Resort
4.9764705882
12
Write Review
Southern Hills GC
Southern Hills Golf Course
Hastings, Nebraska
Semi-Private
4.9642857143
29
Write Review
Hillside GC: #17
View Tee Times
Hillside Golf Club
Sidney, Nebraska
Public/Municipal
4.9215686275
14
Write Review
Eldorado Hills GC
View Tee Times
Eldorado Hills Golf Club
Norfolk, Nebraska
Semi-Private
4.8823529412
13
Write Review
Oakland GC: Practice area
View Tee Times
Oakland Golf Club
Oakland, Nebraska
Semi-Private
4.8680445151
50
Write Review
Tatanka GC: #14
View Tee Times
Tatanka Golf Club
Niobrara, Nebraska
Resort
4.8222506394
28
Write Review
Johnny Goodman GC
View Tee Times
Johnny Goodman Golf Course
Omaha, Nebraska
Public/Municipal
4.7908129544
105
Write Review
Steve Hogan GC
View Tee Times
Steve Hogan Golf Course
Omaha, Nebraska
Public/Municipal
4.7254901961
14
Write Review
North Bend GC
View Tee Times
North Bend Golf Course
North Bend, Nebraska
Public
4.6885154062
129
Write Review
Recently Reviewed Courses
Recently Reviewed Courses
River Wilds GC
View Tee Times
River Wilds Golf Club
Blair, Nebraska
Public
4.4920721047
231
Write Review
Dismal River GC - White
Dismal River Golf Club - White Course
Mullen, Nebraska
Private/Resort
2.3333333333
5
Write Review
Quail Run GC
View Tee Times
Quail Run Golf Course
Columbus, Nebraska
Public/Municipal
4.625
7
Write Review
Bay Hills GC: #11
View Tee Times
Bay Hills Golf Course
Plattsmouth, Nebraska
Public
4.2044598231
221
Write Review
NuMark GC
View Tee Times
NuMark Golf Course - Red
Lincoln, Nebraska
Public
3.6732915826
195
Write Review
NuMark GC - Blue
View Tee Times
NuMark Golf Course - Blue
Lincoln, Nebraska
Public
3.6732915826
195
Write Review
NuMark GC - White
View Tee Times
NuMark Golf Course - White
Lincoln, Nebraska
Public
3.6732915826
195
Write Review
Oakland GC: Practice area
View Tee Times
Oakland Golf Club
Oakland, Nebraska
Semi-Private
4.8680445151
50
Write Review
Meadowlark Hills GC
View Tee Times
Meadowlark Hills Golf Course
Kearney, Nebraska
Public/Municipal
4.6721186825
127
Write Review
Heritage Hills GC: #9
View Tee Times
Heritage Hills Golf Course
McCook, Nebraska
Public
4.362745098
15
Write Review

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