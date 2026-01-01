Nebraska Golf Guide
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Valentine, Nebraska
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Valentine, Nebraska
Semi-Private/Resort
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12
Hastings, Nebraska
Semi-Private
4.9642857143
29
Sidney, Nebraska
Public/Municipal
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14
Norfolk, Nebraska
Semi-Private
4.8823529412
13
Oakland, Nebraska
Semi-Private
4.8680445151
50
Niobrara, Nebraska
Resort
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28
Omaha, Nebraska
Public/Municipal
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105
Omaha, Nebraska
Public/Municipal
4.7254901961
14
North Bend, Nebraska
Public
4.6885154062
129
Recently Reviewed Courses
Blair, Nebraska
Public
4.4920721047
231
Mullen, Nebraska
Private/Resort
2.3333333333
5
Columbus, Nebraska
Public/Municipal
4.625
7
Plattsmouth, Nebraska
Public
4.2044598231
221
Lincoln, Nebraska
Public
Lincoln, Nebraska
Public
Lincoln, Nebraska
Public
Oakland, Nebraska
Semi-Private
4.8680445151
50
Kearney, Nebraska
Public/Municipal
4.6721186825
127
McCook, Nebraska
Public
4.362745098
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Nebraska Golf Courses By Location
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