Exeter Golf Guide
Exeter Golf Courses
Golf Courses Near Exeter
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Stratham, New HampshirePrivate5.01
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Newmarket, New HampshirePublic0.00
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East Kingston, New HampshirePublic4.25
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East Kingston, New HampshirePublic4.25
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North Hampton, New HampshirePublic2.21428571438
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Kingston, New HampshirePublic0.00
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Greenland, New HampshireSemi-Private4.6281777939675
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Greenland, New HampshireSemi-Private4.02
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Portsmouth, New HampshirePublic3.254
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Portsmouth, New HampshirePublic3.254
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