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Angel Fire Golf Courses

Golf Courses Near Angel Fire

Angel Fire Golf Resorts

  • Angel Fire Resort CC: Clubhouse
    Angel Fire Resort
    Angel Fire, New Mexico
    Angel Fire Resort began in 1966 as a small ski destination but has expanded into a four-season retreat in the southern Rockies. The resort is located 8,600 feet above sea level with views of Wheeler Peak, the highest point in New Mexico. In summer, guests can enjoy downhill mountain biking, ziplining, golf and disc golf, hiking, tennis and fishing…

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