Angel Fire Golf Guide
Angel Fire Golf Courses
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Angel Fire, New MexicoPrivate/Resort4.483050847563
Golf Courses Near Angel Fire
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Taos, New MexicoSemi-Private0.00
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Ranchos de Taos, New MexicoSemi-Private4.07
Angel Fire Golf Resorts
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Angel Fire, New MexicoAngel Fire Resort began in 1966 as a small ski destination but has expanded into a four-season retreat in the southern Rockies. The resort is located 8,600 feet above sea level with views of Wheeler Peak, the highest point in New Mexico. In summer, guests can enjoy downhill mountain biking, ziplining, golf and disc golf, hiking, tennis and fishing…
See Also
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