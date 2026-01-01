20 Buffalo Thunder Trail, New Mexico

The Hilton Santa Fe Buffalo Thunder features two hotels spread across 587 acres, an upscale Hilton with rooms and suites and a Homewood Suites with more spacious accommodations with full kitchens, plus the 27-hole Towa Golf Club. Amenities include a 24-hour fitness center, indoor and outdoor pools, the Wo’P’in Spa, multiple restaurants, tennis…