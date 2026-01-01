New Mexico Golf Guide
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28 courses | 123 reviews
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Top Rated Courses
Albuquerque, New Mexico
Resort
4.9047619048
14
Farmington, New Mexico
Public/Municipal
4.8333333333
10
Farmington, New Mexico
Public/Municipal
4.7942290553
187
Las Vegas, New Mexico
Public
4.6
10
Elephant Butte, New Mexico
Resort
4.5820433437
77
Hobbs, New Mexico
Public/Municipal
4.5654322458
97
Alamogordo, New Mexico
Municipal
4.5454545455
11
Las Cruces, New Mexico
Public
4.5099814377
494
Angel Fire, New Mexico
Private/Resort
4.4830508475
63
Albuquerque, New Mexico
Public
4.3333333333
12
Recently Reviewed Courses
Rociada, New Mexico
Resort
3.9033130494
108
Cloudcroft, New Mexico
Resort
4.2257162743
132
Las Cruces, New Mexico
Public
3.2757979339
293
Roswell, New Mexico
Public
4.25
11
Ruidoso, New Mexico
Public
4.320974023
291
Las Cruces, New Mexico
Public
4.5099814377
494
Belen, New Mexico
Public
2.1516339869
20
Las Cruces, New Mexico
Semi-Private
3.6460353372
739
Kirtland, New Mexico
Public
4.1669276553
157
Elephant Butte, New Mexico
Resort
4.5820433437
77
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New Mexico Golf Resorts
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20 Buffalo Thunder Trail, New MexicoThe Hilton Santa Fe Buffalo Thunder features two hotels spread across 587 acres, an upscale Hilton with rooms and suites and a Homewood Suites with more spacious accommodations with full kitchens, plus the 27-hole Towa Golf Club. Amenities include a 24-hour fitness center, indoor and outdoor pools, the Wo’P’in Spa, multiple restaurants, tennis…