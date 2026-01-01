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New Mexico Golf Guide

New Mexico By The Numbers

101 courses | 3546 reviews

New Mexico Review Stats

Average Rating

3.7
3.7
Total 3546 Reviews

Rating Breakdown

Reviews
4-5 Stars
36
3-4 Stars
15
2-3 Stars
4
1-2 Stars
7
N/A
23
Avg. Course Layout
4.3
Avg. Off-Course Amenities
3.7
Avg. Value for the Money
3.9
Avg. Pace of Play
4.1
Avg. Staff Friendliness
4.4
Avg. Course Conditions
3.7

Featured New Mexico Destinations

santafe.jpeg
Santa Fe
Courses: 12
Reviews: 293
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Top Rated Courses
Top Rated Courses
Sandia GC: #18
Sandia Golf Club
Albuquerque, New Mexico
Resort
4.9047619048
14
Write Review
Civitan GC: #1
View Tee Times
Civitan Golf Course
Farmington, New Mexico
Public/Municipal
4.8333333333
10
Write Review
Pinon Hills GC: #1
View Tee Times
Pinon Hills Golf Course
Farmington, New Mexico
Public/Municipal
4.7942290553
187
Write Review
Gene Torres GC at Highlands University: #2
Gene Torres Golf Course at Highlands University
Las Vegas, New Mexico
Public
4.6
10
Write Review
Turtleback Mountain Golf & Resort: Aerial
View Tee Times
Turtleback Mountain Golf & Resort
Elephant Butte, New Mexico
Resort
4.5820433437
77
Write Review
Rockwind Community Links - Championship: #18
View Tee Times
Rockwind Community Links - Championship Course
Hobbs, New Mexico
Public/Municipal
4.5654322458
97
Write Review
Desert Lakes GC
Desert Lakes Golf Course
Alamogordo, New Mexico
Municipal
4.5454545455
11
Write Review
New Mexico State University GC
View Tee Times
New Mexico State University Golf Course
Las Cruces, New Mexico
Public
4.5099814377
494
Write Review
Angel Fire Resort CC: Clubhouse
View Tee Times
Angel Fire Resort Country Club
Angel Fire, New Mexico
Private/Resort
4.4830508475
63
Write Review
Championship GC At University of New Mexico
Championship Golf Course At University of New Mexico
Albuquerque, New Mexico
Public
4.3333333333
12
Write Review
Recently Reviewed Courses
Recently Reviewed Courses
Pendaries GCC
View Tee Times
Pendaries Golf & Country Club
Rociada, New Mexico
Resort
3.9033130494
108
Write Review
The Lodge GC
View Tee Times
The Lodge Golf Course
Cloudcroft, New Mexico
Resort
4.2257162743
132
Write Review
Sonoma Ranch GC: #18
View Tee Times
Sonoma Ranch Golf Course
Las Cruces, New Mexico
Public
3.2757979339
293
Write Review
Nancy Lopez GC at Spring River
View Tee Times
Nancy Lopez Golf Course at Spring River
Roswell, New Mexico
Public
4.25
11
Write Review
Links at Sierra Blanca
View Tee Times
Links at Sierra Blanca, The
Ruidoso, New Mexico
Public
4.320974023
291
Write Review
New Mexico State University GC
View Tee Times
New Mexico State University Golf Course
Las Cruces, New Mexico
Public
4.5099814377
494
Write Review
Tierra Del Sol GC: #15
View Tee Times
Tierra Del Sol Golf Course
Belen, New Mexico
Public
2.1516339869
20
Write Review
Red Hawk GC
View Tee Times
Red Hawk Golf Club
Las Cruces, New Mexico
Semi-Private
3.6460353372
739
Write Review
Riverview GC
View Tee Times
Riverview Golf Course
Kirtland, New Mexico
Public
4.1669276553
157
Write Review
Turtleback Mountain Golf & Resort: Aerial
View Tee Times
Turtleback Mountain Golf & Resort
Elephant Butte, New Mexico
Resort
4.5820433437
77
Write Review

New Mexico Golf Courses By Location

New Mexico Golf Resorts

  • Towa Golf Resort
    Hilton Sante Fe Buffalo Thunder
    20 Buffalo Thunder Trail, New Mexico
    The Hilton Santa Fe Buffalo Thunder features two hotels spread across 587 acres, an upscale Hilton with rooms and suites and a Homewood Suites with more spacious accommodations with full kitchens, plus the 27-hole Towa Golf Club. Amenities include a 24-hour fitness center, indoor and outdoor pools, the Wo’P’in Spa, multiple restaurants, tennis…

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