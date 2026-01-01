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Alder Creek Golf Guide

Alder Creek Golf Courses

Golf Courses Near Alder Creek

Alder Creek Golf Resorts

  • Alder Creek GC: #7
    Alder Creek Golf Course & Country Inn
    Alder Creek, New York
    The Alder Creek Golf Course & Country Inn is a unique property with a colonial manor where individual private bedrooms with private bathrooms can be rented. The estate welcomes hikers, bikers, fishermen, boaters, golfers and more. Its nine-hole golf course plays 3,178 yards. An extra par 3 and par 4 are available for instruction purposes.

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