Stafford Golf Guide
Stafford Golf Courses
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Stafford, New YorkPublic
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Stafford, New YorkPrivate5.01
Golf Courses Near Stafford
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Batavia, New YorkPublic
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Batavia, New YorkPublic
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Batavia, New YorkPublic
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Batavia, New YorkSemi-Private4.530945339214
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Le Roy, New YorkSemi-Private3.980392156951
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Batavia, New YorkSemi-Private
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Pavilion, New YorkPublic
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Caledonia, New YorkPrivate4.489583333396
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Attica, New YorkPrivate3.986992057187
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Churchville, New YorkPublic/Municipal3.930
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