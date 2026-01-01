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Florence Golf Guide

Florence Golf Courses

Golf Courses Near Florence

Florence Golf Resorts

  • Shoals GC - Schoolmaster: #18 & clubhouse
    Marriott Shoals Hotel & Spa
    Florence, Alabama
    The Marriott Shoals Hotel & Spa boasts an interesting location in Muscle Shoals, an area of vibrant music history that's also a 36-hole stop on the Robert Trent Jones Golf Trail. Come explore where Aretha Franklin, Otis Redding and Bob Dylan recorded hits. The hotel is also moments away from the University of North Alabama and Wilson Lake. The 360…

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