Springville Golf Guide
Springville Golf Courses
Golf Courses Near Springville
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East Concord, New YorkPublic4.52
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Holland, New YorkPublic3.915204678458
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Eden, New YorkPublic0.00
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Collins, New YorkPrivate0.00
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Chaffee, New YorkPublic
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Arcade, New YorkPublic
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Arcade, New YorkPublic3.52
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Franklinville, New YorkPublic
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Ellicottville, New YorkPublic/Resort
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Hamburg, New YorkPublic4.33333333333
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