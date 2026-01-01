Collins Golf Guide
Collins Golf Courses
Golf Courses Near Collins
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Eden, New YorkPublic
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Forestville, New YorkPublic4.277777777818
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Silver Creek, New YorkPublic4.01
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Springville, New YorkPrivate5.02
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Angola, New YorkPublic2.01
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East Concord, New YorkPublic4.52
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Hamburg, New YorkPublic4.33333333333
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Hamburg, New YorkPrivate3.02
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Hamburg, New YorkPrivate
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Hamburg, New YorkPublic3.54
See Also
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