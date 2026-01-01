Newland Golf Guide
Newland Golf Courses
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Newland, North CarolinaSemi-Private4.64092941859
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Newland, North CarolinaSemi-Private4.04395604414
Golf Courses Near Newland
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Linville, North CarolinaResort
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Linville, North CarolinaPrivate
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Linville, North CarolinaPrivate
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Linville, North CarolinaPrivate
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Banner Elk, North CarolinaPublic/Resort4.7004162776269
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Banner Elk, North CarolinaPrivate
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Banner Elk, North CarolinaPrivate
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Marion, North CarolinaPublic3.771084337383
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Beech Mountain, North CarolinaPrivate5.04
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Spruce Pine, North CarolinaSemi-Private4.506845193364
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