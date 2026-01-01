Plymouth Golf Guide
Plymouth Golf Courses
Golf Courses Near Plymouth
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Merry Hill, North CarolinaPrivate/Resort4.7748458104374
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Windsor, North CarolinaPrivate
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Edenton, North CarolinaSemi-Private4.0560011884118
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Williamston, North CarolinaSemi-Private4.01
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Hertford, North CarolinaSemi-Private4.88235294127
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Washington, North CarolinaPublic
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Robersonville, North CarolinaPrivate
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Washington, North CarolinaPrivate4.0312532
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Bath, North CarolinaPublic
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Chocowinity, North CarolinaSemi-Private4.8103201755298
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