Elizabeth City Golf Guide
Elizabeth City Golf Courses
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Elizabeth City, North CarolinaPublic/Municipal0.00
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Elizabeth City, North CarolinaPublic4.01
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Elizabeth City, North CarolinaSemi-Private2.9643900391239
Golf Courses Near Elizabeth City
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Moyock, North CarolinaSemi-Private4.2978867396319
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Hertford, North CarolinaSemi-Private4.88235294127
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Grandy, North CarolinaPublic4.6269430052193
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Corolla, North CarolinaResort/Semi-Private4.2368475807900
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Powells Point, North CarolinaPublic/Resort4.5052501875322
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Powells Point, North CarolinaPublic4.5022421525223
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Edenton, North CarolinaSemi-Private4.0560011884118
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Harbinger, North CarolinaPublic3.6342368129247
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Chesapeake, VirginiaPublic4.288699431678
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Southern Shores, North CarolinaSemi-Private4.52
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