Bath Golf Guide
Bath Golf Courses
Golf Courses Near Bath
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Washington, North CarolinaPrivate4.0312532
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Chocowinity, North CarolinaSemi-Private4.8129415449299
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Washington, North CarolinaPublic
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New Bern, North CarolinaPublic4.2817762399126
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Plymouth, North CarolinaPrivate
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New Bern, North CarolinaSemi-Private4.6429298138507
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New Bern, North CarolinaPrivate4.520875591668
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New Bern, North CarolinaPrivate5.01
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Greenville, North CarolinaPublic/Municipal3.9363874582150
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Williamston, North CarolinaSemi-Private4.01
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