Roxboro Golf Guide
Roxboro Golf Courses
Golf Courses Near Roxboro
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Rougemont, North CarolinaSemi-Private3.55555555569
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Yanceyville, North CarolinaSemi-Private3.444444444427
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South Boston, VirginiaSemi-Private4.211484593814
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Ringgold, VirginiaPublic
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Ringgold, VirginiaPublic
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Halifax, VirginiaPrivate
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Oxford, North CarolinaPrivate
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Danville, VirginiaPrivate5.06
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Durham, North CarolinaPrivate5.01
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Danville, VirginiaPublic5.01
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