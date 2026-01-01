Halifax Golf Guide
Halifax Golf Courses
Golf Courses Near Halifax
-
South Boston, VirginiaSemi-Private4.211484593814
-
Roxboro, North CarolinaSemi-Private3.66666666673
-
Clarksville, VirginiaSemi-Private4.03
-
Ringgold, VirginiaPublic
-
Ringgold, VirginiaPublic
-
Brookneal, VirginiaPublic4.773809523824
-
Chase City, VirginiaPrivate5.01
-
Danville, VirginiaPrivate
-
Danville, VirginiaPrivate5.06
-
Chatham, VirginiaSemi-Private5.01
See Also
-
1 course | 14 reviews
-
1 course | 3 reviews
-
1 course | 3 reviews
-
2 courses | 0 reviews
-
1 course | 24 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 1 review
-
4 courses | 11 reviews
-
1 course | 27 reviews
-
1 course | 0 reviews