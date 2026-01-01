Sullivan Golf Guide
Sullivan Golf Courses
Golf Courses Near Sullivan
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Nova, OhioPublic3.01
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Ashland, OhioMunicipal4.319444444472
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New London, OhioPublic4.01
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Ashland, OhioSemi-Private4.655758946992
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Ashland, OhioPublic0.00
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Wellington, OhioPublic3.980392156919
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Lagrange, OhioPublic2.5313801196299
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Jeromesville, OhioPublic4.66666666676
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Westfield Center, OhioPrivate/Resort5.01
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Westfield Center, OhioPrivate/Resort5.01
See Also
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