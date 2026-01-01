Shawnee Golf Guide
Shawnee Golf Courses
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Shawnee, OklahomaPrivate0.00
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Shawnee, OklahomaPublic3.754
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Shawnee, OklahomaPrivate5.01
Golf Courses Near Shawnee
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Seminole, OklahomaPublic/Municipal3.25
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Prague , OklahomaPublic/Municipal4.02
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Choctaw, OklahomaPublic2.9786525656232
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Midwest City, OklahomaPublic/Municipal4.02
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Midwest City, OklahomaPublic3.01
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Tinker AFB, OklahomaMilitary4.33333333333
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Wewoka, OklahomaPublic/Municipal0.00
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Norman , OklahomaPrivate5.01
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Chandler, OklahomaPublic/Municipal4.03
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Norman, OklahomaSemi-Private3.4733038696306
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