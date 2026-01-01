Cottage Grove Golf Guide
Cottage Grove Golf Courses
-
Cottage Grove, OregonPublic3.52
-
Cottage Grove, OregonPublic1.91428571437
Golf Courses Near Cottage Grove
-
Creswell, OregonSemi-Private/Resort4.06259
-
Eugene, OregonPublic4.090909090933
-
Eugene, OregonPrivate4.33333333333
-
Eugene, OregonPublic4.01
-
Eugene, OregonPublic3.258
-
Springfield, OregonPrivate3.8380952381105
-
Eugene, OregonPublic3.52
-
Walterville, OregonPublic4.01
-
Junction City, OregonPrivate5.03
-
Oakridge, OregonSemi-Private4.02
See Also
-
1 course | 9 reviews
-
5 courses | 47 reviews
-
1 course | 105 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 3 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
1 course | 19 reviews