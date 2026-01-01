Eugene Golf Guide
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Courses: 12
Reviews: 180
Eugene, OR is a great place to explore, and where nature seems to be at its peak around every turn. McKenzie River National Recreation Trail takes you across a 26-mile trail where you can explore however you please. From mountain biking and hiking, to kayaking down the river, you’ll pass through Tamolich Falls and Koosah Falls, so pack a bathing suit!
Eugene Golf Courses
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Eugene, OregonPrivate4.33333333333
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Eugene, OregonPublic3.52
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Eugene, OregonPublic4.090909090933
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Eugene, OregonPublic4.01
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Eugene, OregonPublic3.258
Golf Courses Near Eugene
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Junction City, OregonPrivate5.03
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Springfield, OregonPrivate3.8380952381105
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Creswell, OregonSemi-Private/Resort4.06259
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Monroe, OregonPublic4.16666666676
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Walterville, OregonPublic4.01
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Cottage Grove, OregonPublic1.91428571437
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Cottage Grove, OregonPublic3.52
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Lebanon, OregonPublic4.055211558326
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Lebanon, OregonPublic4.52
Eugene Driving Ranges
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