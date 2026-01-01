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Eugene Golf Guide

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Eugene
Courses: 12
Reviews: 180
Eugene, OR is a great place to explore, and where nature seems to be at its peak around every turn. McKenzie River National Recreation Trail takes you across a 26-mile trail where you can explore however you please. From mountain biking and hiking, to kayaking down the river, you’ll pass through Tamolich Falls and Koosah Falls, so pack a bathing suit!
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