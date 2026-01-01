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Oregon Golf Guide

Oregon By The Numbers

222 courses | 16383 reviews

Oregon Review Stats

Average Rating

4.0
4.0
Total 16383 Reviews

Rating Breakdown

Reviews
4-5 Stars
129
3-4 Stars
41
2-3 Stars
8
1-2 Stars
9
N/A
24
Avg. Course Layout
4.2
Avg. Off-Course Amenities
3.8
Avg. Value for the Money
4.2
Avg. Pace of Play
4.3
Avg. Staff Friendliness
4.5
Avg. Course Conditions
3.9

Featured Oregon Destinations

Portland Oregon Retains Its "Weird" Title
Portland, OR
Courses: 77
Reviews: 10090
Portland is famous for its eccentricity and progressiveness, both of which get skewered on the hit TV show "Portlandia." But this cultural center of the Northwest isn't all about hipsters and poseurs there's something for visitors of all ages and tastes.
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Crosswater at Sunriver Resort
Crosswater at Sunriver Resort
Sunriver, Oregon
Resort
4.9428571429
35
Write Review
Bandon Preserve: #10
Bandon Preserve
Bandon, Oregon
Resort
4.9047619048
13
Write Review
Juniper GC
View Tee Times
Juniper Golf Club
Redmond, Oregon
Semi-Private
4.8225681664
402
Write Review
King City GC
King City Golf Course
King City, Oregon
Semi-Private
4.8047619048
37
Write Review
Dutcher Creek GC
Dutcher Creek Golf Course
Grants Pass, Oregon
Public
4.7826961771
72
Write Review
Indian Creek GC: #18
View Tee Times
Indian Creek Golf Course
Hood River, Oregon
Public
4.7716049383
93
Write Review
Lake Oswego GC
Lake Oswego Golf Course
Lake Oswego, Oregon
Municipal
4.7656765677
102
Write Review
Running Y Ranch: #18
View Tee Times
The Running Y Ranch Golf Course
Klamath Falls, Oregon
Resort
4.7050008815
107
Write Review
Tetherow GC
Tetherow Golf Club
Bend, Oregon
Private/Resort
4.6974789916
18
Write Review
Eagle Crest Resort - Challenge: #1
View Tee Times
Eagle Crest Resort - Challenge Course
Redmond, Oregon
Resort
4.6638935034
185
Write Review
Recently Reviewed Courses
Recently Reviewed Courses
Running Y Ranch: #18
View Tee Times
The Running Y Ranch Golf Course
Klamath Falls, Oregon
Resort
4.7050008815
107
Write Review
Pineway GC: #4
View Tee Times
Pineway Golf Club
Lebanon, Oregon
Public
4.0552115583
26
Write Review
Sah-Hah-Lee GC
View Tee Times
Sah-Hah-Lee Golf Course
Clackamas, Oregon
Public
4.2256415431
204
Write Review
Eagle Crest Resort - Challenge: #1
View Tee Times
Eagle Crest Resort - Challenge Course
Redmond, Oregon
Resort
4.6638935034
185
Write Review
Salishan Spa & Golf Resort
View Tee Times
Salishan Golf Links
Gleneden Beach, Oregon
Resort
4.3122731941
260
Write Review
Aspen Lakes GC
View Tee Times
Aspen Lakes Golf Course
Sisters, Oregon
Public
2.75
15
Write Review
Oregon City GC: #11
View Tee Times
Oregon City Golf Club
Oregon City, Oregon
Public
4.0435164519
595
Write Review
Crestview GC
View Tee Times
Crestview Golf Club
Waldport, Oregon
Public
4.4498757249
96
Write Review
Nicklaus Course at Pronghorn: #13
View Tee Times
Pronghorn Club - Jack Nicklaus Signature Course
Bend, Oregon
Public/Resort
4.464042019
229
Write Review
Rose City GC
View Tee Times
Rose City Golf Course
Portland, Oregon
Public/Municipal
3.9661230897
587
Write Review

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