Oregon Golf Guide
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Portland is famous for its eccentricity and progressiveness, both of which get skewered on the hit TV show "Portlandia." But this cultural center of the Northwest isn't all about hipsters and poseurs there's something for visitors of all ages and tastes.
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Sunriver, Oregon
Resort
5.0
4
Sunriver, Oregon
Resort
4.5602094241
191
Sunriver, Oregon
Resort
4.4099378882
161
Top Rated Courses
Bandon, Oregon
Resort
4.9047619048
13
Redmond, Oregon
Semi-Private
4.8225681664
402
King City, Oregon
Semi-Private
4.8047619048
37
Grants Pass, Oregon
Public
4.7826961771
72
Hood River, Oregon
Public
4.7716049383
93
Lake Oswego, Oregon
Municipal
4.7656765677
102
Klamath Falls, Oregon
Resort
4.7050008815
107
Bend, Oregon
Private/Resort
4.6974789916
18
Redmond, Oregon
Resort
4.6638935034
185
Recently Reviewed Courses
Klamath Falls, Oregon
Resort
4.7050008815
107
Lebanon, Oregon
Public
4.0552115583
26
Clackamas, Oregon
Public
4.2256415431
204
Redmond, Oregon
Resort
4.6638935034
185
Gleneden Beach, Oregon
Resort
4.3122731941
260
Sisters, Oregon
Public
2.75
15
Oregon City, Oregon
Public
4.0435164519
595
Waldport, Oregon
Public
4.4498757249
96
Bend, Oregon
Public/Resort
4.464042019
229
Portland, Oregon
Public/Municipal
3.9661230897
587
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