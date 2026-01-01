Sweet Valley Golf Guide
Golf Courses Near Sweet Valley
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Hunlock Creek, PennsylvaniaPublic1.01
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Shavertown, PennsylvaniaPrivate5.02
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Dallas, PennsylvaniaSemi-Private5.02
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Dallas, PennsylvaniaPrivate0.00
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Dallas, PennsylvaniaPrivate5.01
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Hanover Township, PennsylvaniaPrivate0.00
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Benton, PennsylvaniaPublic/Resort4.52
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Mountain Top, PennsylvaniaPublic4.3936353144525
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Dallas, PennsylvaniaSemi-Private5.01
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Mountain Top, PennsylvaniaSemi-Private4.3936353144525
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