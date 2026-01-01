Hanover Township Golf Guide
Hanover Township Golf Courses
Golf Courses Near Hanover Township
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Mountain Top, PennsylvaniaPublic
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Mountain Top, PennsylvaniaPublic
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Mountain Top, PennsylvaniaSemi-Private
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Wilkes-Barre, PennsylvaniaPublic/Municipal3.686274509812
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Wilkes-Barre, PennsylvaniaMunicipal4.280183735149
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Shavertown, PennsylvaniaPrivate5.02
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Dallas, PennsylvaniaPrivate0.00
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Dallas, PennsylvaniaSemi-Private5.02
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Drums, PennsylvaniaPublic4.0103928751158
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Dallas, PennsylvaniaPrivate5.01
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