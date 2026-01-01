Dallas Golf Guide
Dallas Golf Courses
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Dallas, PennsylvaniaPrivate
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Dallas, PennsylvaniaSemi-Private5.01
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Dallas, PennsylvaniaPrivate5.01
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Dallas, PennsylvaniaSemi-Private5.02
Golf Courses Near Dallas
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Shavertown, PennsylvaniaPrivate5.02
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Harding, PennsylvaniaPublic
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Exeter, PennsylvaniaPublic3.713472485863
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Exeter, PennsylvaniaPrivate
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Wilkes-Barre, PennsylvaniaPublic/Municipal3.686274509812
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Falls, PennsylvaniaSemi-Private4.03
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Hanover Township, PennsylvaniaPrivate
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Lake Winola, PennsylvaniaPrivate4.03
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Taylor, PennsylvaniaPublic4.66666666673
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Taylor, PennsylvaniaPublic4.66666666673
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