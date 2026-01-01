Wellsboro Golf Guide
Wellsboro Golf Courses
Golf Courses Near Wellsboro
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Oregon Hill, PennsylvaniaPublic
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Westfield, PennsylvaniaSemi-Private4.792207792232
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Mansfield, PennsylvaniaSemi-Private4.73109243738
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Addison, New YorkMunicipal
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Painted Post, New YorkPublic/Municipal
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Corning, New YorkPrivate
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Big Flats, New YorkPublic
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Big Flats, New YorkPublic
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Big Flats, New YorkPublic
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Elmira, New YorkPrivate
See Also
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