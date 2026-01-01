White Haven Golf Guide
White Haven Golf Courses
-
White Haven, PennsylvaniaSemi-Private2.03
-
White Haven, PennsylvaniaSemi-Private2.758
Golf Courses Near White Haven
-
Blakeslee, PennsylvaniaPublic4.754177677600
-
Wilkes-Barre, PennsylvaniaMunicipal4.280183735149
-
Lake Harmony, PennsylvaniaResort3.5728095434294
-
Lake Harmony, PennsylvaniaResort3.5728095434294
-
Thornhurst, PennsylvaniaPublic0.00
-
Wilkes-Barre, PennsylvaniaPublic/Municipal3.686274509812
-
Hanover Township, PennsylvaniaPrivate0.00
-
Mountain Top, PennsylvaniaPublic
-
Mountain Top, PennsylvaniaPublic
-
Mountain Top, PennsylvaniaSemi-Private
See Also
-
1 course | 600 reviews
-
2 courses | 294 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
2 courses | 161 reviews
-
3 courses | 525 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
2 courses | 257 reviews
-
2 courses | 3 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
2 courses | 63 reviews