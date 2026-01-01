Garretson Golf Guide
Garretson Golf Courses
Golf Courses Near Garretson
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Brandon, South DakotaPublic
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Brandon, South DakotaPublic/Municipal4.090909090923
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Sioux Falls, South DakotaPrivate
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Sioux Falls, South DakotaPublic
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Sioux Falls, South DakotaPublic4.01
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Larchwood, IowaResort4.409411764734
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Dell Rapids, South DakotaSemi-Private3.33333333332
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Sioux Falls, South DakotaPublic/Municipal4.58
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Sioux Falls, South DakotaPublic/Municipal4.58
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Sioux Falls, South DakotaPrivate3.57142857142
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