Scroggins Golf Guide
Golf Courses Near Scroggins
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Pittsburg, TexasSemi-Private
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Mount Pleasant, TexasSemi-Private4.01
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Sulphur Springs, TexasSemi-Private
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Hawkins, TexasPrivate
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Yantis, TexasPublic4.604806881423
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Emory, TexasSemi-Private4.52
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Gilmer, TexasPrivate
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Daingerfield, TexasPublic5.01
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Mineola, TexasSemi-Private
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Cooper, TexasPublic
See Also
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