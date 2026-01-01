Blacksburg Golf Guide
Blacksburg Golf Courses
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Blacksburg, VirginiaPrivate
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Blacksburg, VirginiaMunicipal3.04
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Blacksburg, VirginiaPublic
Golf Courses Near Blacksburg
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Christiansburg, VirginiaSemi-Private3.944444444418
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Radford, VirginiaSemi-Private4.9398734177159
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Riner, VirginiaSemi-Private4.568627451148
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Pembroke, VirginiaPublic
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Salem, VirginiaPublic/Municipal3.01
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Salem, VirginiaPublic4.2285714286105
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Pearisburg, VirginiaPrivate
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Salem, VirginiaPrivate4.02
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Floyd, VirginiaPrivate4.754
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Pulaski, VirginiaSemi-Private4.01
Blacksburg Driving Ranges
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