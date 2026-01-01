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Leavenworth Golf Guide

Leavenworth Golf Courses

Golf Courses Near Leavenworth

Leavenworth Golf Resorts

  • Kahler Mountain Club: Aerial #14
    Kahler Glen Golf & Ski Resort
    Leavenworth, Washington
    The Kahler Glen Golf & Ski Resort is situated between the Bavarian-themed village of Leavenworth and Lake Wenatchee in central Washington. Guests can spread out and relax in six-person condos, townhomes or private residence for rent. It is home to a 5,900-yard, par-70 golf course and an aqua driving range as well as tennis and pickleball courts.…

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