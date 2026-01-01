Leavenworth Golf Guide
Leavenworth Golf Courses
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Leavenworth, WashingtonResort3.730792316963
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Leavenworth, WashingtonSemi-Private4.043
Golf Courses Near Leavenworth
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Cashmere, WashingtonPublic
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Orondo, WashingtonResort4.14285714297
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East Wenatchee, WashingtonPrivate
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Chelan, WashingtonPublic/Resort5.04
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Manson, WashingtonPublic
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East Wenatchee, WashingtonPublic3.8650
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Malaga, WashingtonPublic4.052631578938
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Rock Island, WashingtonPublic4.02
Leavenworth Golf Resorts
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Leavenworth, WashingtonThe Kahler Glen Golf & Ski Resort is situated between the Bavarian-themed village of Leavenworth and Lake Wenatchee in central Washington. Guests can spread out and relax in six-person condos, townhomes or private residence for rent. It is home to a 5,900-yard, par-70 golf course and an aqua driving range as well as tennis and pickleball courts.…
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