Washington Golf Guide
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Seattle is home to the NFL Seahawks and MLB Mariners, and the iconic Space Needle. The city's music scene is one of the best in the nation, and the seafood is bountiful. Contrary to people's perceptions, Seattle ranks only 44th among U.S. cities in average annual rainfall, and only seven days a year with thunder. But it does have an average of 158 days with measurable precipitation, so golfers visiting the jewel of the Pacific Northwest should be sure to take along a rainsuit, as they'll likely see some drizzle. This makes Seattle no less of a great golf destination, however, especially since most courses are open year-round. Foremost among Seattle-area courses is Chambers Bay (University Place, some 60 minutes from Seattle), the venue for the 2015 U.S. Open. Other highly rated area courses are the Olympic and Cascade Courses at Gold Mountain Golf Club in Bremerton, White Horse in Kingston, 27-hole Lakeland Village Golf Course in Allyn, Elk Run Golf Club in Maple Valley, Foster Golf Links in Tukwila, and the Resort at Port Ludlow.
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Cle Elum, Washington
Resort
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13
Bellingham, Washington
Public
4.9002557545
48
Bremerton, Washington
Public/Municipal
4.8850446429
257
Blaine, Washington
Public
4.8707482993
43
Hoodsport, Washington
Public
4.8654004955
347
Tacoma, Washington
Public
4.7758215962
143
Sequim, Washington
Public/Resort
4.7245098039
84
Oak Harbor, Washington
Semi-Private
4.6883753501
41
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Sequim, Washington
Public/Resort
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84
Tumwater, Washington
Public/Municipal
4.0467318369
199
McChord AFB, Washington
Military
4.1312228661
524
Port Ludlow, Washington
Resort
4.4356855531
362
Kent, Washington
Public/Municipal
4.3715756745
874
Kingston, Washington
Public
4.415235211
532
Marysville, Washington
Public
4.3865546218
143
Shelton, Washington
Public
4.4461338991
237
Camano Island, Washington
Public
4.2748865434
249
Tacoma, Washington
Public
4.223055947
308
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Washington Golf Resorts
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Suquamish, WashingtonLocated a short ferry ride from Seattle on the Kitsap Peninsula, the Clearwater Casino Resort, owned by the Suquamish Tribe, is more than just a waterfront casino. It has the amenities for a wedding, work conference, golf getaway or a relaxing vacation. The 183-room resort features a spa, six restaurants, four bars, an event lawn, indoor…