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Washington Golf Guide

Washington By The Numbers

289 courses | 21080 reviews

Washington Review Stats

Average Rating

3.9
3.9
Total 21080 Reviews

Rating Breakdown

Reviews
4-5 Stars
121
3-4 Stars
66
2-3 Stars
19
1-2 Stars
8
N/A
60
Avg. Course Layout
4.0
Avg. Off-Course Amenities
3.7
Avg. Value for the Money
4.1
Avg. Pace of Play
4.1
Avg. Staff Friendliness
4.3
Avg. Course Conditions
3.8

Featured Washington Destinations

157.jpg
Seattle
Courses: 89
Reviews: 9717
Seattle is home to the NFL Seahawks and MLB Mariners, and the iconic Space Needle. The city's music scene is one of the best in the nation, and the seafood is bountiful. Contrary to people's perceptions, Seattle ranks only 44th among U.S. cities in average annual rainfall, and only seven days a year with thunder. But it does have an average of 158 days with measurable precipitation, so golfers visiting the jewel of the Pacific Northwest should be sure to take along a rainsuit, as they'll likely see some drizzle. This makes Seattle no less of a great golf destination, however, especially since most courses are open year-round. Foremost among Seattle-area courses is Chambers Bay (University Place, some 60 minutes from Seattle), the venue for the 2015 U.S. Open. Other highly rated area courses are the Olympic and Cascade Courses at Gold Mountain Golf Club in Bremerton, White Horse in Kingston, 27-hole Lakeland Village Golf Course in Allyn, Elk Run Golf Club in Maple Valley, Foster Golf Links in Tukwila, and the Resort at Port Ludlow.
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Gamble Sands GC: #1, #18
View Tee Times
Gamble Sands Golf Club - The Sands Course
Brewster, Washington
Public
4.9256965944
25
Write Review
Chambers Bay
View Tee Times
Chambers Bay
University Place, Washington
Resort
4.9077705156
105
Write Review
Trophy Lake Golf & Casting Club
Trophy Lake Golf & Casting Club
Port Orchard, Washington
Public
4.9027777778
13
Write Review
North Bellingham GC
North Bellingham Golf Course
Bellingham, Washington
Public
4.9002557545
48
Write Review
Olympic at Gold Mountain GC
The Olympic at Gold Mountain Golf Course
Bremerton, Washington
Public/Municipal
4.8850446429
257
Write Review
Loomis Trail GC: #2
Loomis Trail Golf Club
Blaine, Washington
Public
4.8707482993
43
Write Review
Lake Cushman GC
Lake Cushman Golf Course
Hoodsport, Washington
Public
4.8654004955
347
Write Review
North Shore GC: #9
North Shore Golf Club
Tacoma, Washington
Public
4.7758215962
143
Write Review
Cedars at Dungeness
View Tee Times
The Cedars at Dungeness
Sequim, Washington
Public/Resort
4.7245098039
84
Write Review
Whidbey GC
View Tee Times
Whidbey Golf Club
Oak Harbor, Washington
Semi-Private
4.6883753501
41
Write Review
Recently Reviewed Courses
Recently Reviewed Courses
Cedars at Dungeness
View Tee Times
The Cedars at Dungeness
Sequim, Washington
Public/Resort
4.7245098039
84
Write Review
Tumwater Valley GC
View Tee Times
Tumwater Valley Golf Club
Tumwater, Washington
Public/Municipal
4.0467318369
199
Write Review
Whispering Firs GC: Practice area
View Tee Times
Whispering Firs Golf Club
McChord AFB, Washington
Military
4.1312228661
524
Write Review
Port Ludlow Resort: #5
View Tee Times
Port Ludlow Golf Resort
Port Ludlow, Washington
Resort
4.4356855531
362
Write Review
Riverbend GC
View Tee Times
Riverbend Golf Complex
Kent, Washington
Public/Municipal
4.3715756745
874
Write Review
White Horse GC: Driving range
View Tee Times
White Horse Golf Club
Kingston, Washington
Public
4.415235211
532
Write Review
Cedarcrest GC: #6
View Tee Times
Cedarcrest Golf Course
Marysville, Washington
Public
4.3865546218
143
Write Review
Salish Cliffs GC: #2
View Tee Times
Salish Cliffs Golf Club
Shelton, Washington
Public
4.4461338991
237
Write Review
Camaloch GC: #14
View Tee Times
Camaloch Golf Club
Camano Island, Washington
Public
4.2748865434
249
Write Review
Lake Spanaway GC
View Tee Times
Lake Spanaway Golf Course
Tacoma, Washington
Public
4.223055947
308
Write Review

Washington Golf Courses By Location

Washington Golf Resorts

  • White Horse GC: Driving range
    Suquamish Clearwater Casino Resort
    Suquamish, Washington
    Located a short ferry ride from Seattle on the Kitsap Peninsula, the Clearwater Casino Resort, owned by the Suquamish Tribe, is more than just a waterfront casino. It has the amenities for a wedding, work conference, golf getaway or a relaxing vacation. The 183-room resort features a spa, six restaurants, four bars, an event lawn, indoor…

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