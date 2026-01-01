Clarksburg Golf Guide
Clarksburg Golf Courses
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Clarksburg, West VirginiaPrivate
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Clarksburg, West VirginiaPublic
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Clarksburg, West VirginiaPrivate
Golf Courses Near Clarksburg
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Bridgeport, West VirginiaPrivate4.02
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Mount Clare, West VirginiaPublic4.52
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Bridgeport, West VirginiaPrivate4.8758
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Bristol, West VirginiaSemi-Private
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Weston, West VirginiaSemi-Private1.01
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Whitehall, West VirginiaPublic2.54
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Fairmont, West VirginiaSemi-Private
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Buckhannon, West VirginiaPublic
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Philippi, West VirginiaSemi-Private
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Fairmont, West VirginiaPrivate4.02
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