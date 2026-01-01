Whitehall Golf Guide
Whitehall Golf Courses
Golf Courses Near Whitehall
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Fairmont, West VirginiaSemi-Private
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Fairmont, West VirginiaPrivate4.02
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Bridgeport, West VirginiaPrivate4.8758
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Bridgeport, West VirginiaPrivate4.02
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Fairmont, West VirginiaPublic0.00
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Grafton, West VirginiaPublic
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Clarksburg, West VirginiaPrivate
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Clarksburg, West VirginiaPrivate0.00
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Morgantown, West VirginiaPublic5.01
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Mount Clare, West VirginiaPublic4.52
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