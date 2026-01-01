Clendenin Golf Guide
Clendenin Golf Courses
Golf Courses Near Clendenin
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Charleston, West VirginiaPublic/Municipal1.01
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Sissonville, West VirginiaPrivate4.52
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Spencer, West VirginiaSemi-Private4.02
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Charleston, West VirginiaPublic/Municipal2.02
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Charleston, West VirginiaPrivate
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South Charleston, West VirginiaMunicipal4.16666666676
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Institute, West VirginiaPublic/Municipal4.01
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Nitro, West VirginiaSemi-Private2.52
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Gauley Bridge, West VirginiaSemi-Private
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Summersville, West VirginiaPublic
See Also
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