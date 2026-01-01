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Morgantown
Courses: 25
Reviews: 1011
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Morgantown Golf Courses

Golf Courses Near Morgantown

Morgantown Golf Resorts

  • Lakeview Golf Resort & Spa
    Lakeview Golf Resort
    Morgantown, West Virginia
    The Lakeview Golf Resort can be something for everyone: a golf resort, a wedding venue, a vacation destination or more. As part of the Trademark Collection by Wyndham, the resort offers two courses with views of Cheat Lake and the Allegheny Mountains, a fitness center, indoor and outdoor pools and dining. Accommodations range from rooms to suites.…

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