Hobart Golf Guide
Golf Courses Near Hobart
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Oneida, WisconsinMunicipal4.8557939282157
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Oneida, WisconsinPublic4.7308725816117
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Oneida, WisconsinPublic4.470588235314
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Green Bay, WisconsinPrivate
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Green Bay, WisconsinPublic/Municipal1.66666666673
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De Pere, WisconsinPublic1.01
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Seymour, WisconsinSemi-Private
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De Pere, WisconsinPublic
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De Pere, WisconsinPublic4.52
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De Pere, WisconsinPublic4.52
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