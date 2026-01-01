Appleton Golf Guide
Appleton Golf Courses
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Appleton, WisconsinPrivate5.01
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Appleton, WisconsinPublic4.1552941176165
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Appleton, WisconsinPrivate3.02
Golf Courses Near Appleton
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Greenville, WisconsinPublic4.25
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Neenah, WisconsinPrivate
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Neenah, WisconsinPublic
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Neenah, WisconsinPublic
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Neenah, WisconsinPublic3.492307692365
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Menasha, WisconsinPrivate
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Neenah, WisconsinPublic
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Hortonville, WisconsinPublic3.945945945937
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Sherwood, WisconsinPublic4.41666666677
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Kaukauna, WisconsinPublic
Appleton Driving Ranges
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Appleton, WI
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Appleton, WI
See Also
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